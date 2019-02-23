الامارات | مارسيلو يحدد موقفه النهائي من الاستمرار مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يحدد موقفه النهائي من الاستمرار مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، أبلغ إدارة ناديه ريال مدريد الإسباني برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة آس إن مارسيلو اجتمع مع ممثلين لإدارة ريال مدريد مرتين هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه أصر على الرحيل، نظراً لرغبته في خوض تحديات جديدة بمسيرته الكروية.

وتراجعت نسبة مشاركة مارسيلو مع ريال مدريد الموسم الحالي، وبات حبيس دكة البدلاء في العديد من المباريات، تحديداً منذ إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، والاستعانة بخدمات الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يفضل الاعتماد على سيرجيو ريغيلون، الذي برز بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة أيضاً إن وجهة مارسيلو المقبلة ستكون يوفنتوس الإيطالي، إذ يرغب اللاعب البرازيلي في اللعب مجدداً بجوار صديقه المقرب ولاعب ريال مدريد السابق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.