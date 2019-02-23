شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يدشن دوري المدارس الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تدشن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية غدا (الأحد) دوري المدارس لكرة القدم بمشاركة 645 فريقا على مستوى مدارس المنطقة يتنافس فيها قرابة 6896 لاعبا من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بملعب ثانوية الظهران الحكومية حيث ستكون شارة البدء للمنافسات في الرابعة عصرا بالمباراة الافتتاحية بين فريقي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية ومدرسة القيروان.

وأكد مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان بأن هذا المشروع الرياضي الوطني هو أوليمبياد كروي تسهم فيه وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في تنمية الرياضة السعودية وتأهيل الطلاب وإعدادهم من ناحية مهنية ليكونوا لبنة حقيقية ترفع من مستوى الرياضة السعودية في مختلف الألعاب.

وأضاف بأن إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وتدشين هذا الدوري الرياضي المدرسي وجعل المدرسة محور الارتكاز هو اعتراف بأهمية المدرسة في هذا الجانب كونها الأساس في اكتشاف مواهب الطلاب.

وأنهت اللجنة الفنية المشرفة على دوري المدارس لكرة القدم بتعليم المنطقة الشرقية استعدادها لبدء المنافسات الرياضية بالمنطقة وفق خطة عمل اكتملت فيها اللجان التي أشرفت على عملية التسجيل لجميع مدارس المنطقة وتوزيع جدوال المباريات وتحديد الملاعب وكافة التجهيزات المطلوبة لبدء الدوري.

وأوضح المنسق العام لدوري المدارس رئيس النشاط الرياضي بتعليم الشرقية محمد بن مفلح العتيبي بأن الأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع الواعد تكمن في استكشاف المواهب الكورية في المدارس ورعايتها لصنع جيل مميز يحقق رؤية الوطن في التميز الرياضي وخصوصاً في كرة القدم، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرياضي هو محور مهم يسهم في غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة الرياضة المدرسية وتوفير بيئة جاذبة للناشئة تشجع على ممارستها، والمساهمة في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم الفرص الكافية للمشاركة في كافة البرامج والأنشطة.