شكرا لقرائتكم هدف كين لا يشفع.. توتنهام يسقط أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بيرنلى فوزا غاليا على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفبين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "تيرف مور" ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزيى الممتاز.

تقدم أولا بيرنلى عبر مهاجمه النيوزيلندى كريس وود فى الدقيقة 57 من ضربة رأس رائعة، وهو الهدف السابع للمهاجم هذا الموسم فى البريميرليج.

ونجح العائد من الإصابة، المهاجم هارى كين فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 65، ليسجل كين هدفه الـ 15 فى المسابقة، قبل أن ينجح آشلى بارنز فى احراز هدف الفوز لبيرنلى فى الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد بيرنلى إلى 30 نقطة فى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة فى المركز الثالث، وهو الفريق الوحيد حتى الآن الذى لم يتعادل فى أى لقاء (فاز 20 وخسر 7).



حارس بيرنلى يتصدى لهجمة كين

فرحة كريس وود بهدف بيرنلى

كين يسدد على المرمى

كين يمر بالكرة

هدف كين