شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إلغاء بند الـ8 سنوات فى عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتى حضرها 152 نادى فى غياب الأهلى والزمالك والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية. وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الموافقة بشكل رسمى على إلغاء بند الـ8 سنوات وبالتالى أصبح من حق رباعي مجلس إدارة الاتحاد الحاليين خالد لطيف سيف زاهر وأحمد مجاهد و عصام عبد الفتاح خوض الانتخابات المقبلة للجبلاية.

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