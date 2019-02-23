شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز منتخب 2001 يتابع بطولة المناطق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة ربيع ياسين، على التواجد بالإسكندرية لحضور بطولة المناطق مواليد 2001 للبحث عن لاعبين مميزين. وتواجد الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين بقيادة ربيع ياسين وعادل محفوظ مدير المنتخب وعبد الستار صبرى. كما حرص عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومنطقة الإسكندرية على استقبال جهاز منتخب 2001.







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