اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للجبلاية بحضور 112 نادياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 112 ناديا.
وقال مجاهد، إنه سيتم الإعلان عن عدد الحضور النهائى فى الثالثة عصراً، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من 140 نادياً.
وسيتم بعد الانتهاء من التسجيل بدء الجمعية العمومية ومناقشة إلغاء بند الثمانى سنوات وغيرها من البنود.
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