شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبوريدة: لابد من انتهاء بطولة كأس مصر قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لابد أن ينهى كأس مصر قبل 30 يونيو المقبل لتحديد البطل والوصيف لإرسالهما للاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسبب المشاركة فى الكونفيدرالية.
وأضاف أبوريدة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلة ستواجه الكرة المصرية فى حال عدم انتهاء كأس مصر فى أواخر يونيو، خاصة فى ظل انتهاء الدورى بعد بطولة الأمم الأفريقية، ومن الصعب عدم تحديد الفرق المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لما بعد 30 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى أبوريدة: لابد من انتهاء بطولة كأس مصر قبل 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.