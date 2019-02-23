شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبوريدة: لابد من انتهاء بطولة كأس مصر قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية لابد أن ينهى كأس مصر قبل 30 يونيو المقبل لتحديد البطل والوصيف لإرسالهما للاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسبب المشاركة فى الكونفيدرالية.

وأضاف أبوريدة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلة ستواجه الكرة المصرية فى حال عدم انتهاء كأس مصر فى أواخر يونيو، خاصة فى ظل انتهاء الدورى بعد بطولة الأمم الأفريقية، ومن الصعب عدم تحديد الفرق المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لما بعد 30 يونيو.