اختبار طبي لثنائي الزمالك لتحديد موقفهما من لقاء بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تقرر خضوع الثنائي محمد عنتر وحازم إمام لاختبار طبي، وذلك لتحديد موقفهما من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفيدرالية.
ويستعد الزمالك لاستضافة بترو أتلتيكو يوم الأحد بملعب برج العرب، ضمن الجولة الـ3 لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الثنائي سوف يخضع لاختبار طبي من أجل تحديد الموقف النهائي لهما من مواجهة بترو أتلتيكو.
ويعاني ويعاني حازم إمام من التهابات في الركبة، فيما يعاني عنتر من شد في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي أبعد الثنائي عن المشاركة مع الزمالك خلال المباريات الماضية.
وعلى جانب أخر، انتهى الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدي الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق في حين يرتدي حارس بترو اتليتكو اللون الأسود.
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