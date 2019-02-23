أول رد فعل من مؤمن زكريا بعد تصريح الإصابة الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وجه مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف أحد السعودي رسالة بعد الجدل الدائر حول إصابته.

وكان سعود الحربي رئيس نادي أًحد قد قال في تصريحات في الساعات الأولى من صباح السبت، إن اللاعب يُعاني من خلل على مستوى العضلات يجعل ممارسته لكرة القدم في الوقت الحالي أمرًا مستحيلاً.

ومن جانبه وفي أول رد فعل خرج مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على تويتر بتغريدة كتب فيها "اتقوا الله" أرفقها بمقطع فيديو له أثناء خوض تدريبات في صالة الجيم".

وخرج مؤمن زكريا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي أًحد حتى نهاية الموسم.

وتعد هذه هي التجربة الثانية لمؤمن زكريا بعد أن خاض تجربته الأولى العام الماضي بألوان الأهلي السعودي.