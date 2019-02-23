لإلغاء بند الـ8 سنوات.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة.. وغياب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل اقرار بعض التعديلات على اللائحة.

وكان اتحاد الكرة قد سبق وحدد يوم 23 من فبراير، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية، من أجل مناقشة بعد التعديلات على اللائحة لإقرارها.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن النصاب اكتمل بحضور أكثر من 112 نادي، ولم يتواجد النادي الأهلي، الذي سبق وقرر مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل خلال ساعة، ولم يحضر بعد أي ممثل من نادي الزمالك.

وقام مجلس إدارة اتحاد الكرة، باخطار مندوبي الأندية بالتعديلات المقترحة على اللائحة، والتي كانت أبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات الخاص بمدة الترشح لأي منصب في مجلس الإدارة.

ووضع مجلس إتحاد الكرة مقترحا بشأن احقية أي شخص عمل بالمجال الرياضي في الترشح لأي منصب في اتحاد الكرة، بشرط أن يكون قد عمل لمدة 5 سنوات بالمجال.

وجاء من ضمن مقترحات اتحاد الكرة على الأندية بشأن تعديلات اللائحة، منح أحقية الترشح للمدير التنفيذي لأي منصب بمجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة.