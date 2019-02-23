أليغري يرفض الاستسلام أمام أتلتيكو مدريد

اعتبر مدرب فريق يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة لا يزال يحظى بفرص فعلية لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على رغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويستعد يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستضافة فريق العاصمة الإسبانية في مباراة الإياب في مارس (آذار) المقبل، أملاً في قلب خسارة الذهاب والعبور الى الدور المقبل من المسابقة التي يبحث فريق “السيدة العجوز” عن لقبه الأول فيها منذ عام 1996 عندما توج للمرة الثانية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي اليوم السبت: “أمر واحد هو أكيد، في 12 مارس سنكون مستعدين.. وأعتقد أننا نحظى بفرص فعلية للتأهل”.

وتابع مدرب يوفنتوس: “في 12 مارس سنكون أمام تحدٍ كبير.. سنستعد له بحماسة وبأعلى مستوى من الأدرينالين.. ستكون أمسية كبيرة وسنبذل كل ما هو ممكن للعبور”، مؤكداً: “علينا الاعتصام بالصمت والعمل”.

أضاف أليغري: “للصحف والمشجعين حق الانتقاد عندما نخسر.. اللاعبون يتمرنون بشكل جيد.. لكن في كرة القدم كما في الحياة، الأمور ليس وردية على الدوام.. علينا تحويل تلك الخسارة إلى فرصة للنجاح في أمر استثنائي”.

ويعول يوفنتوس بشكل كبير على أفضل لاعب في العالم خمس مرات رونالدو القادم في صيف عام 2018 من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، لقيادته نحو لقب قاري يبحث عنه الفريق منذ 23 عاماً، على رغم بلوغه المباراة النهائية خمس مرات منذ تتويجه للمرة الأخيرة.

وقال أليغري: “رونالدو هو أفضل لاعب في العالم ويعكس صفاءه على كامل غرف الملابس.. قدم مباراة جيدة في مدريد”.