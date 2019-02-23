ساري: غوارديولا محظوظ في مانشستر سيتي

قال مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، إن نظيره في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، كان محظوظاً بالحصول على وقته في كرة القدم الإنجليزية من أجل ترك بصمته على النادي قبل أن يقوده إلى إحراز الألقاب.

ويتعرض ساري للضغط في تشيلسي بعدما تراجع إلى المركز السادس في الدوري، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسط توقعات بأن يرحل المدرب الإيطالي في وقت قريب.

وتولى غوارديولا قيادة سيتي في 2016، وأنهى موسمه الأول دون أي لقب لأول مرة في مسيرته التدريبية، قبل أن يقود سيتي إلى إحراز لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط.

وقال ساري للصحافيين قبل مواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة غداً الأحد: “هو محظوظ.. أعتقد أنه إذا عينت غوارديولا يجب أن تمنحه الوقت، لأن النادي يدرك جيداً أنه يحتاج إلى وقت.. ليس من السهل على الإطلاق على أي فريق إنجليزي أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم”.

وبدا أن تشيلسي سينافس على اللقب في بداية الموسم، عندما قاده المدرب الإيطالي لتجنب الهزيمة في 12 مباراة متتالية بالدوري، لكنه خسر ست مرات في 14 مباراة، من بينها هزيمة مذلة 0-6 أمام سيتي، ليخرج من المربع الذهبي ويصبح ساري مهدداً بالرحيل.

وقال ساري إنه “لا يعرف إن كان مهدداً بفقدان منصبه، وأكد أنه سيحاول بكل تأكيد تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة نهائية خلال الموسم الجاري”.

وقال ساري: “في النهاية النتائج هي أهم شيء.. في وظيفتي أحتاج إلى النتيجة ولا شيء آخر.. لا أعرف إن كنت تحت الضغط من النادي.. من المهم الفوز بالنهائي وإلا سنحتل المركز الثاني.. أعتقد أن المباراة مهمة جداً لنا لأننا يجب أن نستعيد الثقة”.