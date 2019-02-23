مصدر بالنادي الأهلي يكشف سبب عدم حضور اجتماع اتحاد الكرة

مجلس ادارة الاهلي كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال قال مصدر مسؤول في النادي الأهلي إن مقاطعة ناديه لعمومية اتحاد الكرة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بمقاطعة اجتماعات الاتحاد. وأشار المصدر لـ"بوابة الوفد" إلى أن الأهلي أعلن في قرار رسمي لإدارة النادي مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة نظرا لانتهاك اللوائح بحضور رئيس الزمالك اجتماع اتحاد أن الأهلي أعلن في قرار رسمي لإدارة النادي مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة نظرا لانتهاك اللوائح بحضور رئيس الزمالك اجتماع اتحادالكرة مع ممثلي أندية الدوري رغم إيقافه من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي. وأضاف :" لم نناقش من الأساس تعديلات لائحة اتحاد الكرة ولم نرفضها أو نقبلها لأننا نقاطع اجتماعات هذا الاتحاد وقدمنا ضده شكوى للجنة الأولمبية والاتحاد الإفريقي".

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