شاهد..مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدوري الإسباني

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تقدم بوابة الوفد بث مباشر، لمباراة برشلونة امام إشبيلية فى الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز فى الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الإسبانى .

ويدخل برشلونة المبارة أمام خصمه العنيد إشبيلية وعينه على الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته، حيث يبتعد عن أتلتيكو مدريد الوصيف بفارق ٧

نقاط والذى يستضيف فياريال غدا الأحد.وتعادل فريق برشلونة فى 4 مباريات من آخر خمس مباريات فى كافة المسابقات، وجاء الانتصار الوحيد بصعوبة بهدف وحيد، على فريق بلد الوليد الأسبوع الماضي.

شاهد المباراة..