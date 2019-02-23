زمالك 2002 يهزم بين السرايات "بقرار إداري" في بطولة الجيزة

زمالك 2002 كتب - مصطفى جويلي: فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2002 على نظيره بين السرايات بقرار إداري من الحكم بعد إنسحاب المنافس وذلك لعدم اكتمال صفوفه. اكتمال صفوفه. وقام الحكم باحتساب النتيجة لصالح الزمالك بالفوز 2-0 ، وذلك في الجولة الخامسة عشر ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. يذكر أن الفريق يقوده المدير الفني جمال حمزة ويعاونه محمود محمود مدرب عام وأحمد محسن مدرب والمشرف الفني عصام عبده وسيد صلاح إداري الفريق .

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