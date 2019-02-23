مؤمن زكريا يرد على تصريحات نادي أحد

مؤمن زكريا كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال نشر مؤمن زكريا مهاجم فريق أحد السعودي والمعار من النادي الأهلي مقطع فيديو للرد على أنباء مرضه الذي يهدده بالاعتزال وإنهاء مشواره الكروي. ونشر مؤمن مقطع فيديو وهو يؤدي التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم بكل حماس. البدنية في صالة الجيمانزيوم بكل حماس. وكتب قائلا:" اتقوا الله". كان سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي قد أعلن أنه سيصدر بيانا للاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء اعارته لأسباب طبية.

وكان قد رحل مؤمن زكريا من نادي الى الاهلي في الانتقالات الشتوية الي نادى احد لعدم مشاركة مع الاهلي في المباريات حتي يستطيع حجزه مكانه في الاهلي بعد انتهت الاعاره .



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