محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد: لا نخشى أي فريق بالدوري

كتب - مصطفى جويلي:

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أن الريدز لا يخشى مواجهة أي فريق بالبريميرليج، وذلك استعدادا لمواجهة المان يونايتد ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها

صحيفة “ميرور” البريطانية: “الفريق الذي يريد أن يحصل على اللقب، لابد أن يفوز بجميع المباريات، لا نخشى أي فريق بالدوري، ومستعدونلمواجهة المان يونايتد”.

أضاف: “أرغب في إحراز هدف في مانشستر يونايتد ولكن الأهم هو الفوز بالثلاث نقاط، من أجل التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي”.

اختتم: “في ليفربول تعاهدنا على أن نكون بقلب رجل واحد منذ بداية الموسم، ونحن نسير بخطى ثابتة”.