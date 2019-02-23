رياضة | عبدالحمن وائل يضمن الميدالية الثانية لمصر بالبطولة الدولية للتايكوندو بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحمن وائل يضمن الميدالية الثانية لمصر بالبطولة الدولية للتايكوندو بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن عبدالرحمن وائل لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ميدالية ببطولة مصر الدولية G2 المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة و ذلك بعد تأهلها للدور نصف النهائي في منافسات وزن -٦٨ كجم.

و تأهل عبد الرحمن إلى ربع النهائي بعد فوزه في دور ال ٨ على لاعب منتخب النيجر اسماعيل يعقوب (-٦٧ كجم) بنتيجة ٢١-١٢ .