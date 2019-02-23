شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي "اسبريلا" يوقع للشباب لمدة موسمين والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلنت إدارة نادي الشباب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، عن تعاقدها مع اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريلا.
وبحسب ما أعلن حساب النادي فإن الإدارة نجحت في التوقيع مع اللاعب، "30" عاماً، لموسمين، بدءاً من الموسم المقبل.
وكان اسبريلا قد انتقل من العين الإماراتي لصالح الفريق الفيحاوي منذ الموسم الماضي؛ حيث قدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق.
وكان الشباب قد أعلن مؤخراً عن فسخ تعاقده مع المهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني؛ حيث نجح في تعويضه سريعاً بالتعاقد مع الكولومبي.
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