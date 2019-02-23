شكرا لقرائتكم خبر عن دورى كأس الأمير محمد بن سلمان.. النصر مع الفيحاء.. والرائد يتربص بالفيصلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تشكلان منعطفاً هاماً للفرق في رحلة الهروب من المراتب المتأخرة في سلم الترتيب.

أولى المواجهات تجمع الرائد ونظيره الفيصلي عند الساعة 3:55 عصراً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تقارب موقع الفريقين في سلم الترتيب يشعل المواجهة، حيث يسعى أصحاب الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث لرفع الرصيد إلى 27 نقطة وتبادل المراكز مع ضيفه.

وفي حال فوز الضيف فإن الفيصلي سيصل للنقطة 30 ، ويقترب أكثر من المناطق الدافئة.

وفي اللقاء الثاني يحل الفيحاء ضيفاً مزعجاً على صاحب المركز الثاني في الدوري النصر، حينما يلتقي الفريقان عند الساعة 8:25 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

النصر يأمل مواصلة عروضه الفنية الجيدة المقرونة بالتهديف وعدم التعثر من أجل تقليص الفارق النقطي بينه وبين غريمه التقليدي المتصدر الهلال، كما يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

بينما يأمل الفيحاء العودة ولو بنقطة إلى المجمعة لعلها تدفعه للأمام في رحلة الهروب من شبح الهبوط الذي بات يطارده، كونه يقبع في المركز الـ14.