شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمواجهة الوصل والان مع التفاصيل

الخليج 365- قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة. وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، حيث كان الأهلي متقدماً بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتحصل الوصل على ركلة جزاء.

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