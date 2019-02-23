شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود قاسم باشا أمام ألانيا سبور بالدوري التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن مصطفي دينزلي المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي عن تشكيلته لمواجهة نظيره ألانيا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي . تريزيجية يقود قاسم باشا ضد ألانيا سبور . وجاء تشكيل قاسم باشا كالأتي :- حراسة المرمي : سيموني كوفيت . خط الدفاع : ستراهيل بوبوف ، ساري ، بن يوسف ، كريم حافظ . خط الوسط : ساديكو ، تاركان سيربيست ، هاجرندوفيتش . خط الهجوم : خليلي ، باريتشا ، تريزيجية .

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