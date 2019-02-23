شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مؤمن زكريا على أنباء إصابته الشديدة وانتهاء موسمه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف أحد السعودي لنهاية الموسم، فيديو له أثناء تدريباته في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريحاترئيس النادي السعودي بشأن معاناة اللاعب من إصابة شديدة يستحيل معها خوض المباريات.

وأرفق «زكريا» الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع «تويتر» تعليقًا قال فيه: «اتقوا الله».

وكان سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، قال إن مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلي يعاني من مشكلة طبية ستنهي مشواره مع الفريق.

وأضاف «الحربي»، في تصريحات تلفزيونية: «في بيان رسمي سيصدر السبت سيتم الإعلان بشكل كامل عن حالته».

وواصل: «تعرفنا على مشكلته منذ انطلاقه للفريق خاصة عند مشاركته في المران، من المستحيل أن يمارس الكرة خلال الفترة المقبلة».