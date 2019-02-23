«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لـ«الجونة»

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

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