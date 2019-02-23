الأهلى يكشف سر تخلفه عن حضور عمومية الجبلاية

جدة - عمرو شويل نفى محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ما تردد حول رفض ناديه اللائحة الجديدة التى طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة والتى من المقرر أن يتم مناقشتها اليوم السبت.

وأكد مرجان، فى تصريحات صحفية، أن كل ما يتردد بشأن هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة وليس للنادى الأهلى علاقة به.

وأضاف مرجان، أن مجلس إدارة النادى الأهلى ملتزم بالقرار الذى صدر فى الاجتماع الطارئ ١٩-٢-٢٠١٩ والذى ينص على عدم حضور اجتماعات الجبلاية بعد انتهاك اللوائح فى اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، والذى دعا إليه لمناقشة نظام مسابقة الدورى والكأس وتحديد المواعيد الجديدة.