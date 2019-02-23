شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم السبت 23 / 2 / 2019 الثوم فى انتظار ليفربول بأولد ترافورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم مانشستر يونايتد تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مواجهة ليفربول غدا الأحد على ملعب "أولد ترافورد" فى إطار الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة ليفربول برش الملعب "بالثوم"

قبيل قمة المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستجمع ليفربول ومانشستر يونايتد، عمد القائمون على ملعب "أولد ترافورد" الذي سيستضيف المباراة إلى رش أرضيته بالثوم.

الدورى الإنجليزى حيث يتصدر مانشستر سيتى الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق النقاط عن ليفربول، وكان "السيتي" قد خاض مباراة هذه المرحلة في وقت سابق، وفاز على إيفرتون 2-0.

ويسعى ليفربول إلى هزيمة فريق "الشياطين الحمر" على ملعبهم واستعادة الصدارة، والحصول على دفعة قوية نحو لقب البريميرليج الغائب منذ حوالي 1990.

وتشكل المباراة تحديا قويا للاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب، في مواجهة تألق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي غونار سولسكاير زمام الأمور بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وخاض اليونايتد بقيادة سولسكاير 12 مباراة في مختلف المنافسات، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة، وخسر المواجهة الأوروبية الوحيدة أمام باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. لكنه لم يهزم بقيادة سولسكاير في البريميرليج.

ومنذ يوم الجمعة، انشغل القائمون على ملعب "أولد ترافورد" بتغطية أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، والهدف من ذلك هو منع الفطريات من تخريب العشب، حسب صحيفة "صن" البريطانية.

ويأمل سولسكاير أن يساهم هذا الحل ذو الرائحة الكريهة، في أن يكون عشب الملعب بوضعية تسمح للاعبيه بتداول سلسل للكرة في مواجهة ليفربول الخصم القوي والغريم اللدود للشياطين الحمر في إنجلترا.

وكانت الصحيفة البريطانية استطلعت في وقت سابق رأي خبير عن هذه الطريقة، فأكد أن غطاء الثوم قادر على قتل كافة الفطريات وحماية العشب، لكنه أضاف أن رائحة الملعب ستكون مثل "المطبخ الإيطالي" عند انطلاق المباراة.

وتعتبر المباراة بالنسبة لليونايتد بمثابة معركة، حتى أن سولسكاير أبدى ترحيبه بالمدرب السابق للفريق "السير" أليكس فيرغسون، إن كان يرغب في توجيه كلمة للاعبين قبل لقاء يوم الأحد.



رش الملعب

مانشستر يونايتد يحذر من خطورة محمد صلاح

حذر نادي مانشستر يونايتد لاعبيه من خطورة النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما في الرابعة عصر غداً الاحد بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال الموقع الرسمى لنادى مانشستر يونايتد عن محمد صلاح، "ربما لم يصل إلى قمة مستواه في الموسم الماضى الذي سجل خلاله 44 هدفاً بمختلف المسابقات، لكن يبقى محمد صلاح أخطر لاعب فى نادي ليفربول".

أضاف، "محمد صلاح يتصدر سباق الحصول على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف فى الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً مع سيرجيو أجويرو، وعلى الرغم أن اللاعب المصري لم يتمكن من التسجيل ضد مانشستر يونايتد، إلا أن سولشاير والاعبين يأملون أن يواصل صلاح الصيام عن التهديف في مباراة الغد".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ولن يلعب مانشستر سيتي في الدوري هذا الأسبوع، إذ يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليمنح ليفربول فرصة العودة إلى الصدارة.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام عمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تعادل مع مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وفاز على مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال (إيابا) ثم خسر ضد مانشستر سيتي كانت الوحيدة له هذا الموسم.

زى النهاردة جيجز يسجل آخر أهدافه مع مانشستر يونايتد

فى مصل هذا اليوم من عام 2013، سجل النجم الويلزى ريان جيجز آخر أهدافه بقميص مانشستر يونايتد، بعد سجل حافل من الانجازات للنجم الويلزى تمثل فى الفوز بالعديد من البطولات أبرزها الحصوبل على بطولة دورى أبطال أوروبا مرتين.

واحرز جيجز الذى يتولى حاليا تدريب منتخب بلاده ويلز 168 هدفا فى مسيرته الحافلة مع اليونايتد.