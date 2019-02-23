شكرا لقرائتكم هويسكا يتعادل مع إسبانيول ويبقى في المركز الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح فريق إسبانيول منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة بالتعادل مع ضيفه هويسكا 1 - 1. ورفع إسبانيول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 19 نقطة لهويسكا في المركز العشرين الأخير. وافتتح استيبان غرانيرو التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 20، ثم أدرك خافيير إيتشيتا التعادل لهويسكا في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

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