شكرا لقرائتكم وست هام يتجاوز فولهام بثلاثية.. وواتفورد يكتسح كارديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق واتفور انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه كارديف سيتي 5 - 1 يوم الجمعة في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز وست هام على فولهام 3 - 1.

ورفع واتفورد رصيده إلى 40 نقطة في الركز السابع، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

ويدين واتفورد بفضل كبير في الفوز للاعبه جيرارد دولوفيو الذي سجل ثلاثية، هاتريك، للفريق في الدقائق 18 و61 و63 قبل أن يضيف زميله تروي دييني الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 73 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. بينما كان الهدف الوحيد لكارديف من نصيب سليمان بامبا وسجله في الدقيقة 82.

كذلك تغلب وست هام على ضيفه فولهام 3 - 1، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتح ريان بابل التسجيل لفولهام في الدقيقة الثالثة ، ثم حسم ويستهام المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها خافيير هيرنانديز وعيسى ديوب وميشيل أنطونيو في الدقائق 29 و40 و90 .