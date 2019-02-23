شكرا لقرائتكم هيرتا برلين.. صعدت به النازية وتلاعب بالدوري مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبصر نادي هيرتا برلين النور في ألمانيا تحت حكم القيصر ويليام الثاني في 1892 من قبل 4 شبان أعمارهم بين 16 و17 عاما، واختاروا اسم هيرتا للفريق العاصمي نسبة إلى قارب بخاري استقله أحدهم مع والده وألوانه الزرقاء والبيضاء بقيت ملازمة للنادي كذلك، بعد ذلك بثمانية أعوام كان الفريق العاصمي أحد الأندية المؤسسة لاتحاد الكرة الألماني.

وحقق أول ألقابه في بطولة برلين في عام 1905، وأثار ضجة كبيرة بعدها بخمسة أعوام بفوزه في مباراة ودية على فريق ساوثإند يونايتد الزائر من إنجلترا.

وشهد صعود النازية في ألمانيا زيادة في تألق النادي على صعيد الانتصارات ليصبح ثاني أكثر فريق نيلا للألقاب بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، خاصة بعد اندماجه مع جاره في المدينة، وتولى رئاسته أعضاء الحزب النازي.

وكان تقسيم العاصمة برلين بين الحلفاء إلى شرقية بسيطرة سوفيتية وغربية بسيطرة أميركية-إنجليزية-فرنسية له تأثير سلبي على الفريق لكن مقترحا باندماج مع غريمه بروسيا برلين وجد معارضة شديدة من أعضاء هيرتا فتم رفضه.

شهد تأسيس دوري "البوندسليغا" في 1963 تواجد هيرتا ممثلا للعاصمة برلين لكنه لعب بالمحظور في فضيحة تلاعب بالنتائج فتم إقرار هبوطه بنهاية موسم 1964-65 قبل أن يعود بعدها بأربعة أعوام من جديد.

ولم يستفد مسؤولوه من درس الستينات فتكررت فضيحة التلاعب بالنتائج مجددا في 1971 إلى جانب اكتشاف ديون بستة ملايين مارك لم تعلن عنها الإدارة.

ورغم ما سبق فإن فترة السبعينات كانت الأنجح للنادي، حيث حل وصيفا في دوري 1975 ووصل لنصف نهائي كأس الاتحاد الأوربي في 1979 وجاء ثانيا في مسابقة الكأس لعامي 1977 و 1979 قبل أن يهبط في 1980 لدوري الثانية حيث أمضى 13 موسما من الـ17 عاما التالية، وخاض موسمين في دوري الثالثة أواخر التسعينات.

وكان المركز الرابع أفضل ترتيب حققه في الألفية الجديدة في موسم 2008-2009، ويخوض مبارياته على الملعب الأولمبي في العاصمة منذ العام 1963 والذي يتسع إلى 74 ألف مشجع، واستضاف نهائي كأس العالم مرتين في 2006 وقبله في 1974.

وأعلنت الإدارة نيتها بناء ملعب مخصص للفريق بسعة 55 ألف مشجع على أن يكون جاهزا في 2025 ليصبح له ملعب خاص به، كما هو حال بقية أندية "البوندسليغا"، خاصة أن سعة الملعب الأولمبي الكبيرة تجعله غير قادر على ملء مقاعده بأكثر من 64 بالمئة كمعدل حالي .

ويسعى هيرتا لرد اعتباره قبل مباراته يوم السبت أمام مضيفه بايرن ميونخ، بعد الخسارة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلي 3-2، لاسيما أنه في آخر أربع مباريات في مسابقة الدوري أمام الفريق "البافاري" لم يتذوق طعم الخسارة، بفوز واحد وثلاثة تعادلات وإن كان قبلها تعرض إلى 11 هزيمة متتالية أمام الفريق الجنوبي.

ويتواجد برلين في الموسم الحالي في وسط ترتيب الدوري، يحتل المركز التاسع بـ8 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم مكتفيا بـ4 انتصارات في آخر 10 مباريات له.