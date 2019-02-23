س & ج.. هل يستعيد الإسماعيلى حظوظ التأهل الأفريقى أمام بطل الجزائر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق النادى الإسماعيلى دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة مواجهة الدراويش مع شباب قسنطينة الجزائرى على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، قبل أن يتراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة.. وبهذه المناسبة نلقى الضوء على فرص الإسماعيلى فى التأهل الأفريقى أمام بطل الجزائر فى السطور التالية..

س: كيف يرى الإسماعيلى مباراته الليلة أمام بطل الجزائر؟

ج: مباراة هامة للغاية ..وأتفق مسئولو الدراويش على أن لقاء اليوم فرصة جيدة لتحقيق الفوز الأول متسلحاً بالقرار التاريخى الذى صدر لصالحه وأعاده للحياة الأفريقية، بعدما خاض الإسماعيلى مباراتين بالمجموعة انتهت الأولى بالخسارة 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى، ويملك الإسماعيلى فريقاً مميزاً بإمكانه إحياء فرص التأهل مجدداً.

س: ما هو ترتيب مجموعة الإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: الإسماعيلى يحتل المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى أهداف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين، والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

س: هل يستطيع سيدومير قيادة الإسماعيلى للتأهل الأفريقى؟

ج: نعم..فقد بدأت بصمات سيدومير تظهر على الإسماعيلى، ووضح ذلك من خلال تحسن النتائج خاصة فى المباريات الـ3 الأخيرة بالدورى، حيث حقق فوزين وتعادلا وحيدا لينجح فى انتشال الدراويش من منطقة الخطر بجدول الترتيب، بالإضافة لاستعادة الفريق لعادته في تقديم كرة قديم جميلة مقارنة بما كان عليه الدراويش فى بداية الموسم، وظهرت الصفقات الشتوية بشكل مميز مع الإسماعيلى، حيث تعاقد مع 8 لاعبين، ما بين الإعارة والشراء، واستطاع الجميع الانسجام سريعاً مع الفريق، خاصة دونجا وشيلونجو، وتدعم كل هذه المؤشرات فرص نجاح المدرب البلجيكى فى قيادة الدراويش للتأهل الأفريقى.

س: وما هى فرص الإسماعيلى فى التأهل لدور الثمانية؟

ج: الصعود للدور التالى يحتاج من الإسماعيلى للفوز فى مباراة اليوم أمام شباب قسنطينة فضلا عن الفوز أيضا فى الجزائر مرة أخرى فى الثانى من مارس المقبل، ليتساوى مع باقى فرق المجموعة عند 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل، والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى، وفى حال فوز الإسماعيلى بنقاط المباراة أيضاً سيكون قد حصد 9 نقاط وبحاجة لتحقيق نتيجة جيدة فى الجولة الأخيرة مع الأفريقى بتونس لرفع رصيده لـ12 نقطة، وهو ما يعنى صعوده لدور الثمانية، أما التعادل فقد يؤهل الإسماعيلى أيضاً ثانى مجموعة إذا ما خدمته نتائج الفرق الأخيرة.

س: ما هى نصائح سيدومير لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة بطل الجزائر؟

ج: حرص البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، على مطالبة لاعبيه بضرورة التسلح بالهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس، كما نصح سيدومير لاعبى الدراويش بعدم التفكير كثيراً وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها، مناشداً لاعبيه بأهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعاً من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها، بالإضافة لضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافس.