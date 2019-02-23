شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: إنبى يلعب مباريات كؤوس.. وأندية الملايين تفوز بصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على ماهر، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى هدفه تحقيق الفوز فى كل مباراة يخوضها فى بطولة الدورى الممتاز، قائلا، "تحدثت مع اللاعبين فى الفترة الماضية بأن المرحلة الحالية تطلب حصد كافة النقاط، ولكن إذا لم يحالفنا التوفيق فى تحقيق الفوز فنقطة التعادل أفضل لنا فنقطة وحيدة قد تبقى على فريق فى الدورى الممتاز".

وعن المواجهة المقبلة أمام المصرى، قال على ماهر إن جميع مباريات الدورى باتت صعبة، مُدللاً على ذلك بأن "الأندية التى تضم لاعبين بملايين وتستقطب لاعبا مثلاً بـ150 مليوناً تفوز بصعوبة وبفارق هدف مثلاً، ما يؤكد أن المنافسة صعبة هذا الموسم بين كل الأندية فى مختلف المباريات، لذا فسواء مباراة المصرى أو غيرها صعبة، ولكن هدفى لا يتغير اللعب دائماً على الثلاث نقاط".

كما شدد المدير الفنى لإنبى على أن مجلس إدارة النادى، برئاسة علاء خشب ونائبه زكريا السيد، يدعمون الفريق بكل قوة خاصة بعد الأداء الجيد الذى قدمه اللاعبون فى الفترة الماضية.

ويلتقى إنبى الثلاثاء المقبل مع المصرى على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين فى إطار بطولة الدورى الممتاز.