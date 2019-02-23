شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى عمومية الجبلاية الواحدة ظهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، فتح باب التسجيل فى اجتماع الجمعية العمومية الساعة الواحدة ظهرا. وفضل مسئولو الجبلاية فتح باب التسجيل فى الواحدة ظهرا، خاصة أن الاجتماع سيعقد فى الثالثة عصرا. يناقش اتحاد الكرة تعديلات لائحة النظام الأساسى، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات.

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