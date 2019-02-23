شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: طلعت يوسف "مستمر" مع الفريق.. وهدفنا المربع الذهبى والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هويدى، مديرالكرة بنادى مصر المقاصة، أن فريقه يسير بخطى ثابتة ببطولة الدورى ونتائج المباريات تتحسن من مباراة لأخرى، فى ظل الانسجام الذى يزيد بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التى تم ضمها فى انتقالات الشتاء.

وأضاف هويدى، فى تصريحات تليفزيونية للإعلامية هبة ماهر، أن المقاصة هدفه التواجد فى المربع الذهبى للدورى، وفقاً لخطط الإدارة التى تسير فى اتجاهين متوازيين هما التواجد فى المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية، مع الهدف الاستثمارى بتحقيق مكاسب مالية وأرباح واضحة.

وكشف مدير الكرة بالمقاصة أن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، مستمر فى قيادة المقاصة، وكل الأنباء عن رحيله اجتهادات، ولكن سياستنا هى الاستقرار الفنى والإدارى واللذين يحفظا لنا تواجدنا بين الكبار، رغم التطورات الكبيرة التى تحدث فى الدورى بعد دخول الاستثمار والصفقات لعالم الملايين والمليارات، وتحديدا فى الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز الذين ارتفعت قيمة الصفقات لديهم لأرقام قياسية.