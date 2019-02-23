شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يعلن قرارات عمومية الجبلاية فى مؤتمر صحفى عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً عصر اليوم عقب نهاية اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر. ويعلن أحمد مجاهد القرارات التى اتفق عليها مجلس إدارة الجبلاية مع أعضاء الجمعية العمومية. ويناقش اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية تعديلات لائحة النظام الأساسى، على رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات.

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