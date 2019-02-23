شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يهزم رومانيا ويحصد برونزية البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب كرة اليد مواليد 2002 على رومانيا بنتيجة 21 / 16 فى إطار تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة البحر المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ليحصد الميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر خسر فى نصف النهائى من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 18 /17 فى نصف النهائى.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على تونس 21 /18 فى دور الثمانية الخميس.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الثمانية بالفوز على إيطاليا بنتيجة 17 / 14، فى ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط.

منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 حقق فوزا الثلاثاء على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا والمغرب.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين: حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - أحمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".