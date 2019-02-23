الأهلي يقاطع عمومية اتحاد الكرة

يسرى غازى غاب ممثل النادي الأهلي، عن حضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أعلن مقاطعة أي اجتماعات خاصة باتحاد الكرة على خلفية أزمة مؤجلات الدورى الممتاز. وأعلن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ويناقش اتحاد الكرة تعديلات لائحة النظام الأساسي، على رأسها إلغاء بند الـ 8 سنوات.

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