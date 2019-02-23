مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
قال مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يوجد أي نية لتعديل مواجهة الأهلي وبيراميدز بالكأس، مشيرًا إلى أن المباراة ستُقام في موعدها وفقًا للجدول الأخير.
وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتعديل جدول الدوري واستبدال مواجهة الدوري بالكأس لتقام يوم 28 من شهر فبراير الجاري.
وقال مصدر في اتحاد الكرة لمصراوي:"لا يوجد أي نية لإجراء أي تعديل في مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة المباراة ستُقام يوم الخميس بدور الـ16 بمسابقة كأس مصر".
وتابع المصدر ذاته:"في الوقت الحالي قمنا بخاطبة 5 اتحادات لاستقدام طاقم حكام للمباراة التي ستُقام في ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
واختتم "نخاطب اتحادات جورجيا والنمسا وسويسرا والبرتغال وإيطاليا من لاستقدام طاقم حكام أجنبي لتلك المباراة
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