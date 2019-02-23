فى غياب 16 لاعبًا.. شوبير الابن يدعم قائمة الأهلي للجونة.. وعودة ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة في الرابعة من عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

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وضمت القائمة شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وحمدي فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، ورمضان صبحي، ومروان محسن، وحسين الشحات، وأحمد الشيخ، وجونيور أجايي وجيرالدو.

وجاء قائمة المستبعدين كالتالي: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي ، وأحمد فتحي ووليد أزارو، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة جمعها من 20 مباراة، بفارق الأهداف عن بيراميدز، الوصيف صاحب ذات الرصيد، ولكن من 23 مباراة، بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش الذي جمع الـ26 من 23 مباراة.