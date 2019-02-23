الزمالك يشترط الفوز على بترو أتليتكو للإفراج عن مستحقات لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اشترط مسؤولو نادي الزمالك، الفوز على بترو أتليتكو، في المباراة التي ستجمعهما يوم في التاسعة مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية للإفراج عن مستحقات اللاعبين بعدما سبق وقرر النادي تجميد المستحقات في الفترة الماضية.

وكان مجلس الزمالك قرر تجميد مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري بهدفين لكل منهما.

ويتذيل الزمالك جدول ترتيب مجموعته بنقطة، بينما يحتل بترو أتليتكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جورماهيا الوصيف الذي سيلتقي المتصدر نصر حسين داي بـ 4 نقاط.