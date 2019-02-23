بعثة بترو أتليتيكو تصل برج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصلت بعثة فريق بترو أتليتكو الأنجولي إلى الإسكندرية، اليوم السبت، على متن طائرة خاصة بمطار برج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة من مساء بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولي تدريبه الأساسي مساء اليوم السبت ببرج العرب.

ويتذيل الزمالك جدول ترتيب مجموعته بنقطة، بينما يحتل بترو أتليتكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جورماهيا الوصيف الذي سيلتقي المتصدر نصر حسين داي بـ 4 نقاط.