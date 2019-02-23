تريزيجية وكريم حافظ يقودان قاسم باشا أمام ألانيا سبور

تريزيجية وكريم حافظ كتبت: سارة جاب الله أعلن التركي مصطفى دنيزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به فريقه مباراتة أمام ألانيا سبور علي ملعب "ألانيا آرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالدوري التركي. منافسات الجولة الثانية والعشرين بالدوري التركي. وشهدت تشكيلة قاسم باشا الإساسية تواجد اللاعب محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر Advertisements وكريم حافظ والمحترفين في صفوف قاسم باشا. ويحتل قاسم باشا المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ألانيا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة. جاء تشكيل قاسم باشا كالتالي..

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