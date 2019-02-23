ماني: نرغب بالفوز على مانشستر يونايتد من أجل العودة للصدارة

ساديو ماني

تحدث ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، مساء غد، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السابعة والشعرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد ماني على أهمية الفوز على مانشستر يونايتد من أجل مواصلة المنافسة على اللقب الدوري، لافتًا بأن مواجهة مانشستر يونايتد ستكون صعبة لما يملكه الشياطين الحمر من لاعبين ذو جودة، بقيادة مدربهم الجديد أولي سولشاير والذي يسير على الطريق الصحيح مع الفريق منذ توليه.

كما أكد ماني تطلعه للمشاركة في تلك المباراة والتي معروفة بأنها واحدة من أكبر الدربيات في العالم ويعلم الجميع مدى صعوبة المباراة

بين الفريقين.

وأستطاع ليفربول الفوز علي مانشستر يونايتد في الدور الاول علي ملعب أنفيلد بثلاثة مقابل هدف وسجل ماني هدف وشاكيرى هدفين.

وقال ساديو ماني في تصريحاته إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول " أنه حلم لكل لاعب أن يخوض مثل هذه المباريات، بالطبع نريد الفوز، الجميع يعرف أنه دربي ضد يونايتد دائماً ما تكون صعبة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الفوز، سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "لقد قاموا بالعديد من التغييرات وهذا يصعب الأمر لنا بعد ما أحضروا مدرب

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جديد، يعمل بشكل جيد وفاز في كل مبارياته تقريباً، هو واثقون في أنفسهم وكذلك نحن، لذا ستكون مباراة صعبة وسنرى ما سيحدث".

وعن تسجيله في آخر أربع مباريات ضمن منافسات الدوري، وتطلعه للتسجيل للمباراة الخامسة على التوالي، قال ماني "سيكون أمراً رائعاً، أتمنى التسجيل ومساعدة الفريق على الفوز، بالطبع أستمتع بخوض مواجهات الدربي، وكنت محظوظاً وسجلت بعض الأهداف فيها، لذا سيكون رائعاً إذا تمكنت من التسجيل مجدداً".

وأضاف "نحن نستعد لخوض هذه المباراة مثلما نفعل في كل المباريات السابقة، هي مباراة كبيرة، لذا نرغب بشدة في تحقيق الفوز. سأكون سعيدً للغاية بالتسجيل، على أمل أن نفعل ذلك ونفوز".

ويحتل ليفربول وصافة الدوري بفارق الأهداف مع مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك 65 نقطة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.