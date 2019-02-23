دولي الكاراتيه يعبر عن حزنه العميق لعدم إدراجه في أولمبياد 2024 بفرنسا

الاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF )

كتب - عادل يوسف:

أعرب مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF) برئاسة انطنيو اسبيونس عبر موقعه الرسمي علي الفيسبوك بوك اليوم عن حزنه العميق للإعلان من عدم إدراج الكاراتيه كرياضة إضافية في برنامج الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

واضاف لقد نمت رياضه الكاراتيه بشكل كبير خلال السنوات الماضية وما زلنا لم نحظى بفرصة لإثبات القيمة التي نتمتع بها كرياضة أولمبية لأننا سيكون أول ظهور لنا كنظام أولمبي في طوكيو 2020.

وقال على مدار الأشهر الماضية كان لدينا عمل بلا هوادة مع الاتحاد الفرنسي لتحقيق هدفنا المتمثل في إدراجنا في باريس 2024.

واوضح كنا نعتقد أننا قد استوفينا جميع المتطلبات وأن لدينا الظروف

المثالية التي يمكن إضافتها إلى البرنامج الرياضي، وقال انطنيو اسبيونس لقد علمنا اليوم أن حلمنا لن يتحقق في فرنسا 2024.واوضح ان لدى اتحاد الكاراتيه الفرنسي أكثر من 255،000 رياضي منتسب في فرنسا في أكثر من 5000 نادي ونسبه 55 ٪ من هؤلاء الرياضيين هم أصغر من 18 سنة وتعد الدولة المضيفة فرنسا لاولمبياد 2024 مركزًا رائدًا في الكاراتيه وقد حققت 15 بطولة عالمية في آخر أربع بطولات عالمية على الصعيد العالمي وتضم رياضه الكاراتيه 100 مليون معجب في194 اتحادًا وطنيًا في جميع أنحاء العالم وتم بث النسخة الأخيرة من بطولة العالم في 186 دولة وسجلت مشاركة 1200 رياضي من 131 دولة.وتعد فرنسا واحدة من أقوى الدول في الكاراتيه ولقد أسسنا آمال في أن نكون في باريس 2024 بسبب قوة وشعبية رياضتنا في فرنسا للأسف لقد تلقينا الأخبار السيئة للغاية للكاراتيه بانه سيتم استبعاد رياضتنا من هذه القائمة.ودعي رئيس الاتحاد الدولي للتغلب على هذه المحنة كما فعلت مرات عديدة في حالات مثل هذا في الماضي.ووجه رئيس الاتحاد الدولي الي الملايين من متابعي الكاراتيه في كافه دول العالم وقال مرة أخرى يجب علينا التعافي بسرعة ومواصلة العمل كما كنا نفعل دائماً هكذا كنا قادرين على تكوين اتحاد ورياضة يمكن أن نشعر جميعا بالفخر وتعاونكم كما هو الحال دائما.