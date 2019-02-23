وزير الشباب والرياضة يصل محافظة بورسعيد لحضور ختام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين

اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كتب: عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديوان عام محافظة بورسعيد وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حيث من المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتي استضافها بورسعيد خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٣ فبراير

الجدير بالذكر بأن يشارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية

ومحافظ بورسعيد ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتي استضافها بورسعيد خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٣ فبراير٢٠١٩.الجدير بالذكر بأن يشارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – مصر".

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