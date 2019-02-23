اجتماع فني لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو عصر اليوم

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الزمالككتب - مصطفى جويلي:
يعقد في الثالثة عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي والمقرر لها مساء غد الأحد بالجولة الثالثةمن دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع الفني ممثلا عن الزمالك أحمد زاهر المدير
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