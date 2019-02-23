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اجتماع فني لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو عصر اليوم

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الزمالك
كتب - مصطفى جويلي:

يعقد في الثالثة عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي والمقرر لها مساء غد الأحد بالجولة الثالثة

من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. 

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع الفني ممثلا عن الزمالك أحمد زاهر المدير

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الإداري للفريق حيث اتفق الفريقان على ارتداء الزمالك لزيه الرسمي في المباراة الأبيض الكامل فيما يرتدي الحارس الزي الأخضر أما الفريق الأنجولي سيخوض المباراة بالزي الأزرق وحارسه بالزي الأسود .
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