الارشيف / اخبار الرياضه

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي المواجهة أمام الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي المواجهة أمام الجونةالاهلي
كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري

العام.

وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

واستبعد لاسارتي كلا من محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد نجيب وحسام عاشور ووليد سليمان وعمرو جمال للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب أحمد حمودي لأسباب فنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يعلن قائمة الأهلي المواجهة أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا