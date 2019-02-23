لاسارتي يعلن قائمة الأهلي المواجهة أمام الجونة

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوريالعام.
وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني
واستبعد لاسارتي كلا من محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد نجيب وحسام عاشور ووليد سليمان وعمرو جمال للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب أحمد حمودي لأسباب فنية.
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