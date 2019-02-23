تشكيلة توتنهام أمام بيرنلي تشهد عودة هاري كين

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام تشكيل الفريق الذي سيخوض به أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل السبيرز لمباراة اليوم عودة هاري كين للمشاركة بعد غيابه لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل.

وجاءت تشكيلة الفريق كالتالي:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس

وفي الدفاع : فويث ، ألدريفيلد ، يان فيرتونخين ، اورييه

وفي الوسط: وينكس ، موسى سيسوكو ، كريستيان ايركسين

وفي الهجوم :داني روز ، سون هيونج مين، هاري كين