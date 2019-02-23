فحص ثنائي الزمالك قبل مواجهة بترو أتليتكو

مران الزمالك

كتب - مصطفى جويلي:

يخضع الثنائي حازم إمام ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى اختبار طبي على هامش مران، اليوم السبت، من أجل تحديد مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الفريق الأبيض المقبلة، أمام بترو أتليتكو الانغولي، في الجولة الثالثة من دور

المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمحدد لها غداً الأحد في التاسعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاني حازم إمام من التهابات في الركبة، فيما يعاني عنتر من شد في العضلة الخلفية، وهو الأمر

الذي أبعد الثنائي عن المشاركة مع الزمالك خلال المباريات الماضية. ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد فشله في تحقيق أي فوز بعد مرور جولتين، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله.