فحص ثنائي الزمالك قبل مواجهة بترو أتليتكو

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يخضع الثنائي حازم إمام ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى اختبار طبي على هامش مران، اليوم السبت، من أجل تحديد مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الفريق الأبيض المقبلة، أمام بترو أتليتكو الانغولي، في الجولة الثالثة من دورالمجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمحدد لها غداً الأحد في التاسعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويعاني حازم إمام من التهابات في الركبة، فيما يعاني عنتر من شد في العضلة الخلفية، وهو الأمر
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