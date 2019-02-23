الارشيف / اخبار الرياضه

فحص ثنائي الزمالك قبل مواجهة بترو أتليتكو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

مران الزمالك
كتب - مصطفى جويلي:

يخضع الثنائي حازم إمام ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى اختبار طبي على هامش مران، اليوم السبت، من أجل تحديد مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الفريق الأبيض المقبلة، أمام بترو أتليتكو الانغولي، في الجولة الثالثة من دور

المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمحدد لها غداً الأحد في التاسعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية. 

ويعاني حازم إمام من التهابات في الركبة، فيما يعاني عنتر من شد في العضلة الخلفية، وهو الأمر

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

الذي أبعد الثنائي عن المشاركة مع الزمالك خلال المباريات الماضية. ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد فشله في تحقيق أي فوز بعد مرور جولتين، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحص ثنائي الزمالك قبل مواجهة بترو أتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا