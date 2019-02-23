اتحاد الكرة يعلن اكتمال النصاب القانوني

احمد مجاهد كتب: كريم عبد المحسن أعلن المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية للجبلاية اكتمل. وقال مجاهد، إن اتحاد الكرة سيعلن عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بشكل رسمي الثالثة عصراً. ويناقش اتحاد الكرة في اجتماع اليوم تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية على رأسها إلغاء بند ال8 سنوات.

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