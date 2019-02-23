الاتحاد الهولندي يهدي أياكس من أجل التغلب على ريال مدريد

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قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تقديم هدية لفريق أياكس أمستردام قبل خوضه مباراة الإياب أمام ريال مدريد في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب "البرنابيو" والمقرر له الخامس من مارس القادم ، بعدما انتهت مباراة الذهاب علي ملعب "يوهان كرويف أرينا" بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وأهدي الاتحاد الهولندي فريق أياكس أيام راحة أكثر منالنادي الملكي، فكان من المقرر أن يخوض أياكس مباراة في الدوري الهولندي أمام فريق بي إس زفوله، في الثاني من مارس أي قبل خوض المباراة المصيرية بـ 3 أيام فقط، ولكنه قرر تأجيل هذه المباراة حتى يحصل أياكس أمستردام على راحة تصل إلى 9 أيام قبل
ويطمح الاتحاد الهولندي في تحقيق نجاحات في القارة الأوروبية في حالة إقصاء "المرينجي" ، ليصعد إلى المرتبة الـ 11 التي تحتلها النمسا حاليًا.
وتقدمت الأندية الهولندية بشكوي بشأن هذا القرار وأبرزها فريق ها بي إس أيندهوفن المنافس لأياكس ومتصدر الدوري، وقال بالشكوي : "الاتحاد الهولندي يتصرف بشكل انفرادي، وكان يجب عليهم أن نقل مباراة في الكأس بدلًا من إرباك جدول الدوري".
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